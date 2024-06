Hezonja se queda: "Continuaré mi viaje en casa, en el Real Madrid"

El culebrón de Mario Hezonja está a unos pocos flecos de resolverse de forma oficial. El alero croata confirmó en sus redes sociales que continuará su carrera en el Real Madrid tras toda la polémica que lo colocaba en el Barça, club que intentó hacerse con sus servicios y cuya llegada al Palau parecía hecha unos días atrás.

EL MENSAJE DEL JUGADOR

"Como muchos sabréis, tras mi último partido me convertí en agente libre. Soy libre para decidir donde quiero jugar los próximos años. No llegué a ningún acuerdo con nadie en ningún momento. Como siempre he dicho, primero lo oiríais de mí" aseguró el jugador en su cuenta personal de 'X'.

"El Real Madrid siempre creyó en mí cuando muchos no lo hacían, me cuidó a mí y a mi familia desde el primer día desde que llegué y nos hizo sentir en casa. Mi única intención era quedarme y estoy feliz de comunicaros que continuaré mi viajé en MI CASA, en MI REAL MADRID, por mucho tiempo" afirmó Mario. Con estas palabras, el croata deja claro que su único hogar está en la capital y no en Barcelona, como muchos apuntaban por una posible "vuelta a casa" de la mano del Barça. Recordemos que Mario jugó en el conjunto azulgrana desde 2012 a 2015 antes de dar el salto a la NBA, y en el Palau se convirtió en una de las 'joyas' más talentosas del continente europeo. Su conexión con la parroquia culé siempre fue especial hasta que decidió firmar por el acérrimo rival en 2022.

¿QUÉ PASÓ CON EL BARÇA?

La noticia saltó el jueves de la semana pasada. Según apuntaban algunos de los medios de comunicación más importantes de nuestro país, Mario Hezonja y Barça habían cerrado un acuerdo para las próximas 5 temporadas a razón de unos 3 millones por cada año. Era un fichaje bomba y que descolocaba a todo el panorama de la Euroliga. Pese a este supuesto acuerdo, el club azulgrana lo negó en un comunicado a EFE, y más tarde todo acabaría cayendo por su propio peso. De hecho, fue el propio Barça quién decidió cerrarle las puertas tras sus declaraciones en las finales de La Liga Endesa: "Me gustaría darle al Real Madrid y a nuestra afición muchos más títulos en los próximos años. Ojalá pase” dijo Mario después del tercer encuentro ante UCAM Murcia, unas palabras que dictaron sentencia en los despachos culés. La operación terminó en la absoluta nada, con el jugador pidiendo calma en su cuenta personal de 'X' mientras disfrutaba de su tiempo libre.

Mario Hezonja, en un partido de Euroliga ante el Barça / Javi Ferrándiz

RENOVACIÓN CON EL MADRID

Con esta renovación se acaba el tira y afloja que Mario Hezonja y Real Madrid han librado estos últimos meses. El croata finaliza contrato este próximo 30 de junio y desde un primer momento ha sido consciente de su estatus dentro de la Euroliga, uno de los mejores aleros de la competición con el que todos los grandes querrían contar. Panathinaikos y Partizan de Belgrado siempre se habían mostrado muy abiertos en convertir a 'Super Mario' en un top-3 de mejores jugadores pagados del continente. Desde el mes de enero ha habido varias ofertas de renovación rechazadas por parte del balcánico, empeñado en recibir un contrato a la altura de su talento, unas intenciones que parece que llegarán al fin a buen puerto.

El Real Madrid cierra de este modo una carpeta que se ha alargado más de lo que hubiesen querido, la segunda renovación del club blanco tras la de Walter Tavares. El pívot caboverdiano firmó una extensión contractual histórica para la sección de 5 temporadas y más de 5 'kilos' brutos por cada una de ellas.

Tras estas declaraciones, ya tan solo falta el anuncio oficial de renovación por parte del club, que se espera que llegue en las próximas horas.