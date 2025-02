El ‘fiasco’ de los fichajes del Madrid

El Real Madrid perdió el domingo el segundo título consecutivo de la temporada a manos de Unicaja y lo que es peor, lo hizo con refuerzos teóricamente de ‘lujo’ que llegaron para potenciar el plantel madridista de cara a la lucha de torneos ‘grandes’ como la Copa. Pero la realidad ha sido bien distinta.

Y es que Chus Mateo ha contado con más efectivos que nunca para tratar de revalidar el título copero, pero a la hora de la verdad, ha seguido contando con los mismos de siempre. Ni los refuerzos NBA han servido para mucho al conjunto blanco.

En el torneo disputado en Las Palmas, uno de los refuerzos importantes para el juego exterior, Dennis Smith Jr., no ha entrado en ninguna de las convocatorias en los tres encuentros y todo apunta a que podría dejar el Madrid en breve mientras que el pívot interior, Bruno Fernando, ha tenido un papel más bien discreto, sin marcar diferencias y con muchos problemas de conexión con sus compañeros.

Dennis Smith ha sido un autentico fracaso, llegó lesionado, y puede irse por la puerta de atrás en breve / EFE

Fichajes sin valor en la pista

Dos fichajes que apenas han aportado nada a pesar de que el técnico había pedido refuerzos para luchar con garantías en todas las competiciones.

El Madrid empezó mal el curso, con muchas derrotas, lo que sirvió al entrenador a presionar a la dirección deportiva para que llegaran refuerzos, consciente que si quiere luchar por la Euroliga, el autentico torneo que interesa por encima del resto, necesitaba más manos para el proyecto.

Aunque la realidad es que los cambios realizados a principio de temporada después de perder piezas importantes en la dirección y anotación (Sergio Rodríguez y Rudy Fernández), no han dado el rendimiento esperado. Dejaron escapar a un jugador solvente como Fabien Causeur y contrataron al canadiense Rathan-Mayes, otro de los ‘damnificados’ en la Copa del Rey, y que se rumoreó que incluso iba a salir.

Relevos que no hacen olvidar a los que se fueron

Tampoco hubo demasiada suerte con el dominicano Andrés Feliz, que no ha tenido nunca el protagonismo que gozó en el Joventut, a la sombra de un Facundo Campazzo que ni tiene competencia. Y la lesión que sufrió el ex de la Penya también le hizo perder confianza que todavía no ha recuperado por completo.

Mateo está decepcionado por la poca aportación de sus jugadores fichados / EFE

En el juego interior, la salida de Vincent Poirier y luego de Guerschon Yabusele ha sido devastadora para los blancos. El francés fue una garantía ante la ausencia de Tavares, aunque el contrato millonario que pedía no se le concedió e hizo las maletas a Estambul.

Por su parte, Yabusele oyó el ‘canto de sirenas’ de la NBA y dejó al Madrid plantado. Los movimientos del Madrid fueron traerse a un jugador en el ocaso de su carrera como Serge Ibaka y a un Usman Garuba que ha vivido un ‘infierno’ con su fascitis plantar, y que ha dejado prácticamente solo a Tavares.

Mateo no da con la tecla

La última adversidad del equipo fue perder a un jugador vertebrador del equipo blanco como Gaby Deck y Chus Mateo no acaba de dar con la tecla a pesar de dar protagonismo a jugadores como el joven Hugo González.

Tras perder la Copa, el técnico reconoció que "está siendo una temporada difícil" / EFE

Al final, Mateo tiene que confiar en los mismos que le acompañaron el año pasado. Entre los que llegaron a inicio de temporada y las ‘flamantes’ incorporaciones mediada la campaña, la realidad es que se ha esfumado el primer título que tenían en mente los blancos.

Unos problemas también en la Euroliga, relegado lejos de la cabeza, algo a lo que no están nada acostumbrados, y no apunta a que les dé para llegar a los primeros puestos donde se obtiene la ventaja de pista en el play-off. Un autentico mal de cabeza para Mateo, que debe lidiar con un equipo inmensamente inferior al del año pasado a pesar del dinero invertido en unos fichajes que no convencen a nadie.