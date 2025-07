La escalofriante confesión de Ricky Rubio

Ricky Rubio ofrece este domingo una entrevista en exclusiva al programa ‘Lo de Évole’ donde se habla a tumba abierta de todas las situaciones que ha tenido que afrontar durante su vida, y en una de ellas realmente impactante: llegó a pensar que no quería seguir viviendo, inmerso en una crisis personal que le llevó definitivamente a apartarse del basket para rehacer su vida.

“Tuve un pensamiento muy difícil pero una de las noches en que estaba en el hotel de concentración, tuve un pensamiento de que no quiero seguir, no con el baloncesto sino con la vida”, explicaba a Jordi Évole.

“Puedo entender a mucha gente, tanto la que está viviendo un momento de éxito que por desgracia, muchos se han quitado la vida como la gente normal que dice que no puede seguir. Es un momento donde todo te pesa tanto que cuando digo que paro, me parece que me muero y que mi vida no tiene sentido”, asegura.

Ricky intenta rehacerse hasta que para

Ricky explica que decidió volver a jugar tras superar ese mal momento que le llevó a salir de la NBA tras su grave lesión, y confiesa que en su regreso con la selección, “estaba enfadado con el mundo, con una sensación rarísima, y me miro al espejo y digo que algo no va bien”, confesaba.“Le pedí ayuda a mi mujer para que me ayudara a hacer las maletas” y ahí puso punto y final a su preparación para el Mundial y decidió parar para tratar su salud mental.

Y es que la exigencia de Ricky en la pista ha sido tan alta que nunca ha colmado realmente sus expectativas a pesar de haber llegado a la cima tras ser elegido el MVP del Mundial que ganó España. “Si ahora repaso mi carrera no estoy satisfecho, porque nunca ha sido suficiente”, reconoce Rubio en ‘Ricky Rubio, la entrevista Final’.

Ricky ha pasado momentos complicados aunque siempre se ha mosrado implicado en la Fundación que dirige / EFE

La entrevista aborda su trayectoria profesional, incluido su paso por la NBA y la selección española y los momentos más duros que marcaron su vida personal, como la muerte de su madre o el parón profesional que anunció en 2023 para cuidar su salud mental.

En sus propias palabras: “En esta entrevista me he desnudado. No voy a dar más entrevistas porque no quiero ser el foco. Si quieren saber algo, aquí lo tienen todo”,dije el todavía jugador, aunque no sabemos si su intención es regresar de nuevo a las pistas con el Joventut como se rumorea, o decide cerrar su etapa deportiva. Una incógnita que mantiene y que habrá que estar atento a sus palabras.