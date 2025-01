El debut de Bruno Fernando con el Madrid tendrá que esperar

El último fichaje del Real Madrid, el pívot angoleño Bruno Fernando, que fue confirmado de manera oficial por el club blanco a última hora del viernes, no debutará este domingo en el duelo del Madrid ante el Leyma Coruña (17.00 h.).

Y es que el Madrid todavía no ha realizado su inscripción en la Liga Endesa por lo que no está habilitado para formar parte de la plantilla blanca en la competición liguera. Tampoco se le espera en las próximas semanas a Dennis Smith Jr que no está en la forma necesaria.

Fernando ya se pudo entrenar con sus nuevos compañeros este mismo sábado, y demostró que llega en buen estado físico después de ser ‘cortado’ por los Toronto Raptors a principio de enero y, por tanto, en buena forma.

“Venir al Real Madrid es una buena decisión, estoy muy contento” dijo el congoleño a los medios del club.“Significa mucho fichar por este club histórico y poder formar parte de algo tan grande. Cuando miras su historia y lo que ha hecho a lo largo de los años, tener la oportunidad de formar parte de algo así, significa mucho” comentó tras el entrenamiento.

Mateo, satisfecho con el fichaje

El técnico madridista, Chus Mateo, solo tuvo palabras de elogio hacia el congoleño. “Nos va a aportar energía, capacidad atlética, conocimiento del juego y capacidad para rotar con los pívots”, dijo el técnico. “Va a jugar muchas veces por encima del aro y creo que nos va a ayudar también defensivamente a poner tapones y rebotear”, dijo.

El Madrid cuanta ahora con un autentico ‘overbooking’ dentro la zona, con la presencia Tavares, Ibaka, y Garuba, por lo que Mateo tendrá que alternar a todos para solo un puesto.

Los blancos, que vienen de imponerse en el último suspiro al Baskonia gracias a un triple de Mario Hezonja, quieren mantener el buen tono en la Liga Endesa donde han sumado 13 victorias en los últimos 15 encuentros.

Chus Mateo se mostró satisfecho con la llegada del pívot Bruno Fernando / RMADRID

El Leyma se presenta como una ‘perita en dulce’ aunque Mateo no quiere confianzas. “Las dinámicas cuando son positivas siempre ayudan a reforzar la mentalidad. Creo que estamos en un buen momento, pero nunca hay que lanzar las campanas al vuelo", dijo. “Se trata de un equipo engañoso por el hecho de tenerlo en la parte baja de la tabla y no tenemos que fiarnos”, comentó en la previa.

“Para respetar nuestro trabajo, hay que respetar primero al contrario”, dijo el técnico que no olvida la derrota sufrida en la primera jornada de la temporada.