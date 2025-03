Dani Miret: “El Barça va a venir aquí con mucho respeto al Joventut”

“Estoy cumpliendo un sueño”. Para Dani Miret (Badalona, 1985) ser el primer entrenador del club de su vida es un deseo cumplido. En su primera temporada completa en el Joventut, está cumpliendo con creces las expectativas en la Liga ACB. Tras un mal inicio y mermado por las lesiones, supo darle la vuelta para estar en la Copa, uno de los principales objetivos del club. En su visita al Palau Blaugrana, consiguió un triunfo en liga regular que no sucedía desde el 2 de noviembre de 2014, pero el técnico espera un partido totalmente diferente este domingo.

Empezasteis con una mala racha de tres derrotas seguidas, pero en Lleida hicisteis un buen partido y lograsteis la victoria. ¿Cómo llega el equipo al domingo?

"El Barça es un rival directo"

La dinámica del equipo es positiva, no tanto a nivel de resultados, sino a nivel del día a día de tener a los jugadores enchufados y motivados. Con la ambición de jugar este tramo final de temporada.

Nos quedan muchos partidos muy importantes para conseguir el objetivo de estar en el playoff. A estas alturas de la temporada, el Barça es un rival directo. El equipo llega suficientemente preparado como para hacer el partido que nos pueda dar la victoria.

Esta semana habéis tenido tiempo para preparar el partido. Quizás la Eurocup terminó antes de lo que os hubiera gustado. ¿Cómo es el cambio de tener una semana libre para preparar solo un partido en comparación con jugar dos cada semana?

Hay una parte positiva en estas semanas más largas, que es la posibilidad de mejorar individualmente a los jugadores. Creemos que aún podemos sacar más rendimiento de sus capacidades, especialmente en el caso de los jóvenes. Además, nos permite seguir mejorando como equipo.

También hay más tiempo para analizar al rival y trabajar en situaciones que potencien nuestro talento. Todo esto ayuda a llegar mejor preparados al partido, sin olvidar que debemos rendir a un buen nivel, como lo hicimos en el encuentro de la primera vuelta.

En el caso completamente contrario sería el Barça, que viene de dos partidos entre semana. Hay gente que dice que es bueno porque llegas más rodado, otros que no. ¿Crees que os beneficia?

Hay equipos que cuando juegan solamente un partido pierden ese ritmo del que hablábamos. Nosotros hemos hecho una concienciación al equipo muy importante de que en semanas largas hay que competir, porque al final esto va de competir cada día. Y claro, cuando juegas tres partidos no hay ni que comentar eso.

Toda esa energía, no solamente física, sino que la parte mental nos tiene que favorecer en este partido, pero hay muchos factores. La confianza de jugar un buen partido, el trabajo positivo, los jugadores que van entrando más en la rotación… también tiene sus cosas buenas. Nosotros habremos tenido más tiempo para estar pensando en ese partido y tiene que ser una ventaja.

Hay muchos cambios respecto al partido del Palau, que ganasteis demostrando mucho carácter en la prórroga. Han cambiado muchas cosas, Gates y Oni ya no están, Dekker no jugó. ¿Te esperas un partido parecido a pesar de los cambios?

"El Barça ha mejorado, es un equipo que está creciendo"

Lamentablemente, Metu no va a jugar, un jugador que tuvo un gran impacto en el partido del Palau, especialmente en la segunda parte. Cambió el rumbo del encuentro.

Nosotros también tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia, como Sam (Dekker). En el primer partido no lo tuvimos en su mejor momento, pero el jugador que lo reemplazó lo hizo muy bien. No espero un partido igual.

El Barça ha mejorado y está en un momento más cómodo que en el primer encuentro. Tienen un problema, además de la baja de Metu, ya que no cuentan con un sustituto para Laprovíttola, uno de los jugadores más talentosos de la Liga, y también está la baja de Juan Núñez, quien fue clave en el Palau. Esto hará que el partido sea completamente diferente. Para ganar, tenemos que hacerlo muy bien.

Hablabas ahora de la baja de Metu, que seguro que va a cambiar los planes un poco de Peñarroya también, la de Juan Núñez, ¿qué Barça te espera?

"Es uno de los años con mayor igualdad"

Espero un Barça al máximo nivel, con respeto al Joventut y en un gran momento de la temporada, compitiendo en Euroliga y ACB. Vienen en una racha muy positiva y saben que será un partido difícil.

Nosotros debemos afrontarlo con humildad y hacer un gran partido, porque jugamos en casa ante un rival de máximo nivel. Es un derbi, estamos empatados en la clasificación y este año la igualdad es máxima, por lo que el partido tiene mucho valor para ambos equipos.

Decías que esta es una de las temporadas con mayor igualdad entre el Barça y el Joventut. Jugáis en casa y os llevasteis la victoria en el primer partido. Si tuvieras que poner una etiqueta de favorito, ¿te la pondrías?

No, el favorito es el Barça. Nosotros tenemos talento y podemos ganar, pero solo si logramos que ellos no se sientan cómodos, jugamos con más energía y les exigimos al máximo. Si no hacemos eso, su talento individual se impondrá.

Debemos salir a por todas y transmitir a nuestra afición que lo damos todo en la cancha. Jugamos contra un equipo con talento y necesidad, igual que nosotros, porque este partido es clave para ambos. Supongo que Joan Peñarroya pensará lo contrario, pero para mí, el favorito es el Barça.

Se fueron Oni, se fue Pep, y no sé si Ruzic llegará al 100% al partido. ¿Crees que te falta alguien en la rotación para terminar bien la temporada y cumplir con el objetivo del playoff?

"Trabajamos con los jugadores que tenemos, que son muy buenos y los que realmente queremos"

Actualmente somos 10 jugadores en el primer equipo. Ruzic estuvo de baja por problemas físicos y esta semana no ha entrenado, pero aún queda mucha temporada. El día a día con solo 10 jugadores es complicado, y las lesiones son impredecibles. Si encontramos los jugadores adecuados en el mercado, tenemos la ambición de mejorar, como hicimos con Sam Dekker, quien tuvo un gran impacto en el equipo.

Es difícil traer jugadores a mitad de temporada debido a las limitaciones económicas y al estilo de equipo que buscamos. La gente debe entender la complejidad de este proceso, ya que es complicado que un jugador se adapte y rinda rápidamente. Aun así, trabajamos con los jugadores que tenemos, que son muy buenos y los que realmente queremos.

Hablabas de Sam, con su llegada el equipo dio un saltó, ya no solo por lo gran jugador que es, sino que encajó como un guante en el vestuario y el equipo dió un salto de rendimento.

"Sam Dekker fue nuestro terapeuta"

Sam llegó al equipo y no solo por su calidad como jugador, sino por su encaje perfecto en el vestuario, lo que elevó el rendimiento del equipo. Es un chico alegre y optimista, y a veces bromeo diciendo que fue nuestro "terapeuta", ya que nos equilibró mucho.

Cuando llega aquí, ¿qué le dices?

Le pedimos que jugara poco después de aterrizar, a pesar de no haber entrenado ni competido en meses, y se mostró muy generoso. Tiene una excelente relación con los jóvenes y, además, aportó tanto a nivel profesional como humano. Vino con una motivación personal y rápidamente se identificó con Badalona, representando la ciudad. Nos ha dado muchas victorias y, aunque estuvo lesionado, su compromiso y esfuerzo, como el día contra Girona, siguen siendo ejemplares. Como entrenador, valoro mucho esos detalles.

Seguro que recuerdas tu primer partido como primer entrenador. ¿Cómo está siendo esta aventura?

Me siento muy preparado para manejar el control emocional y psicológico de todo lo que ocurre. En baloncesto profesional, tienes que adaptar lo que quieres a quién eres y a lo que tienes.

Este es un aprendizaje constante, y me siento afortunado de ser consciente de ello después de tantos años aquí. Intento ser fiel a mí mismo, disfrutar del proceso y mantener la personalidad que me ha llevado hasta este punto. Me considero tranquilo y humilde, siempre doy mi 100% y tengo la motivación de seguir creciendo, tanto personalmente como en equipo. Sé diferenciar lo que depende de mí de lo que no, y eso me da tranquilidad para disfrutar de esta experiencia día a día

¿Cómo te gustaría que se recordara a la peña de Dani Miret? ¿Crees que a día de hoy estás llegando a ese objetivo?

Mi objetivo principal es la defensa, ya que es clave para competir a largo plazo. Hoy en día, jugar bien en ambos lados de la cancha es fundamental. El rebote y el ataque constante también son importantes para que el equipo funcione como un rodillo.

Actualmente, somos una de las cinco mejores defensas de la ACB, y la clave es mantener ese nivel durante todo el partido. El baloncesto depende más de los jugadores que de las jugadas, y mi meta es tener un equipo cercano a ganar títulos. Esto requiere tiempo, suerte y mantener a los mejores jugadores cada año. Es fundamental el apoyo de la afición, ya que se trata de un esfuerzo de todos.