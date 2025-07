Chus Mateo responde a su despido del Madrid

Chus Mateo no pudo cumplir el año de contrato que le quedaba como entrenador del Madrid para dejar paso a Sergio Scariolo, que tiene el objetivo de llevar al equipo de nuevo a lo más alto y luchar por la Euroliga cosa que no pudo hacer Mateo en la última temporada al frente del equipo.

El ya ex técnico blanco, reconoció que fue un palo dejar el banquillo antes de tiempo, aunque “no se acaba la vida por no seguir en el Madrid”, dijo Mateo en una entrevista radiofónica, donde explicó los ‘tempos’ de su salida.

“El lunes siguiente de ganar la Liga me comunicaron que no continuaría. Yo lo entendí, estas cosas, cuando no dependen de uno, lo mejor que puedo hacer es aceptarlo y mirar hacia adelante”, comentó a los micrófonos de Onda Cero.

Ni los seis títulos logrados con el equipo, el último, la Liga Endesa, han salvado el cargo al técnico del Madrid / EFE

Llamada de Florentino

El presidente del Madrid, Florentino Pérez, no fue el primero en comunicárselo aunque explicó que sí recibió la llamada del mandatario blanco una vez ya supo que no iba a continuar la próxima temporada.

“Me llamó y me dio sus razones y opiniones, pero no le repliqué porque entiendo que es una decisión tomada”, dijo. “Fue una conversación privada, muy cordial y elegante”, comentó Mateo, que tiene claro que no puede cerrarse puertas para el futuro.

Mateo no ha podido luchar por su continuidad en el equipo porque la decisión estaba tomada / EFE

“Yo no tengo que entender la decisión del club, no me paro a pensar si es justo o injusto...estas cosas solo te queda aceptarlas y mirar hacia adelante. Obviamente me hubiera gustado continuar, pero no me voy a quedar triste o llorando. Tengo mucho baloncesto por dar, no se acaba lka vida por no seguir en el Madrid”, dijo.

Rumores fatales

Mateo reconoce que ya empezó a oir los rumores sobre su no continuidad a pesar de tener un año más de contrato antes de acabar la temporada. “Antes del play-off había ciertos rumores que uno piensa que no se van a cumplir porque tenía un año de contrato” recordaba. “Me sorprendió porque los argumentos con los números conseguidos eran argumentos que no se podían utilizar en mi contra”.

Aunque la realidad es que una Euroliga, dos Ligas ACB, la última arransando al Valencia Basket, una Copa del Rey y dos Supercopas de España no han sido suficiente para mantenerle en el cargo.