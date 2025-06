Chus Mateo evita hablar de los árbitros: “No debemos distraernos”

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, en la previa del tercer encuentro de la final, no quiso entrar en valoraciones sobre los arbitrajes de este final de la Liga Endesa, con un Valencia Basket muy molesto por lo sucedido en el segundo encuentro con algunas decisiones arbitrales que les perjudicaron.

“No me gusta hablar de esto, de hecho, no hablo nunca, ni cuando nos van bien las cosas ni cuando nos van mal”, dijo el técnico. “Nosotros no debemos distarernos, debemos jugar al baloncesto y hacerlo lo mejor posible. Los factores externos que puedan influir no deben preocuparnos en exceso”, dijo el técnico blanco.

Mateo quiso ensalzar el juego de su rival. “Tienen un ritmo alto de juego, con muchas posesiones y dominan la línea de tres puntos”, dijo. “Prestaremos atención a su juego pero seguro que van a seguir metiendo de tres, así que nuestra fortaleza es la cohesión defensiva”.

El técnico del Madrid, dando instrucciones a Mario Hezonja durante el segundo encuentro de la final / EFE

El entrenador del Madrid, aseguró sentirse muy tranquilo porque “veo al equipo con muchísima cohesión y con ganas de apretar los dientes, durante el año se han puesto las cosas difíciles, también en el play-off y hemos sido capaces de resolver partidos”, dijo.

Para Mateo, contar con jugadores en la plantilla como Llull o Campazzo, lo hace todo un poco más fácil. “Campazzo es un jugador brillante, con un carácter competitivo que transmite y nos ayuda a entender por dónde va el juego. Ahora ha encontrado a Andrés Feliz alguien con quién se compenetra francamente bien. Me da mucha seguridad ver cómo los tres bases, sin añadimos a Llull, están funcionando”, comentó el técnico.

Llull: “Nos espera un partido muy duro”

Por su parte, un veterano como Sergio Llull, quer las ha visto de todos los colores, no da por sentada la victoria blanca en esta final. “Será un partido muy duro, tendremos quehacer las cosas muy bien para ganar y conseguir el objetivo”, dijo.

Sergi Llull reconoce que el Valencia Basket nos les pondrá fácil la victoria en La Fonteta / EFE

Para el menorquín hay poco margen a la sorpresa de cara a ese tercer encuentro de este miércoles. “Nos conocemos mucho, pero puede haber cosas nuevas y otras que se parezcan a las anteriores. Llevan un año buenísimo y han llegado a un gran estado de forma al final de temporada, por lo que, en su casa, en un pabellón a reventar, nos van a exigir estar muy concentrados durante los 40 minutos”, dijo.

“A pesar de la baja de Deck, al que echamos mucho de menos, el resto hemos llegado bien y con las ideas claras para acabar bien la temporada y lograr el objetivo de ganar la Liga ACB”, aseguró el veterano base blanco.