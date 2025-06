Chus Mateo: "Ser capaces de revivir y levantar partidos difíciles es lo que me da más confianza"

Real Madrid y Balencia Basket arrancan este viernes 20 de junio su batalla por el título de la Liga Endesa. Ambos equipos se enfrentan a una montaña rusa de cinco partido donde tanto el Movistar Arena como La Fonteta decidirán qué equipo será merecedor del título liguero esta temporada.

Este jueves, la ACB celebró el tradicional acto de presentación de la final con protagonistas de ambos equipos. En representación blanca, el entrenador Chus Mateo y Mario Hezonja se encargaron de analizar las claves de la final, mientras que en el lado taronja los protagonistas fueron Jean Montero y el técnico Pedro Martínez.

Chus Mateo analiza las claves

En clave madridista, Chus Mateo destacó el estado en el que llegan ambos equipos: "Los dos equipos que probablemente llegan en la mejor forma, con un nivel excelente durante toda la liga regular. Han llegado los dos que han llegado porque son los que en mejor forma han estado. Podemos esperar que sea un duelo duro, largo, lleno de emociones para todos los aficionados", expresó. "No se entiende un trabajo en cualquier equipo sin hacer un trabajo honesto, serio y luchando cada partido y respetando al rival. Los títulos siempre son algo que se esperan, pero para mí lo más importante es hacer las cosas bien. Si tú lo has dado todo, no puedes pedir más. Vamos a intentar ganar como siempre hacemos y vamos a tratar de hacerlo bien desde el primer momento".

Mario Hezonja junto a su entrenador, Chus Mateo, durante la presentación del playoff final de la Liga Endesa / EFE

El entrenador madridista destacó la resilencia de su equipo antes de la final: "Nuestro grupo este año la experiencia que tiene es la de caer a la lona muchas veces y levantarse. No ha sido una temporada fácil. Yo creo que la experiencia se va haciendo y mi grupo este año ha sido capaz de levantarse muchas veces. Hemos hecho un buen tramo final y muchas veces hemos sido capaces de revivir y levantar partidos difíciles. Es lo que me da más confianza. En ese sentido, me da mucha seguridad".

Mario Hezonja tomó la palabra para recordar la dificultad del duelo que se viene: "Yo creo que los dos mejores equipos estamos en la final. Con mucha ilusión y muchas ganas para ganarla", destacó. "Esto va a ser muy duro con los calendarios y lo único que me molesta es que no podemos ver el mejor baloncesto para todos.

La ilusión del Valencia

En el lado valencianista, Pedro Martínez expresó su ilusión por estar en la final: "Muy contentos e ilusionados de estar aquí. Estamos ante una muy buena oportunidad, pero el Madrid ha sido el mejor equipo, el más regular y sabemos que va a ser difícil. Yo creo que venimos en un buen momento de confianza y con mucha ilusión para intentar dar la sorpresa", reconoció. "No miramos demasiado atrás, estamos enfocados en intentar competir en esta final a nuestro máximo y no me preocupa lo que ha pasado, y me preocupa que tengamos salud y podamos dar el máximo a partir de mañana".

Jean Montero, por su parte, destacó la oportunidad única del Valencia de levantar su segundo título de ACB: "Es importante seguir compitiendo, disfrutar. Esto son cosas que no pasan todos los años, y tenemos que salir concentrados y competir. Estamos en el mismo escenario y cada grupo queremos escribir nuestra propia historia", confesó. Una final por todo lo alto que promete partidos del más alto nivel.