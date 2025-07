Al Betis Baloncesto se le termina el tiempo: últimas horas para inscribirse en la ACB

El Betis Baloncesto logró el ascenso deportivo a la Liga Endesa el pasado 8 de junio, cuando venció al Flexicar Fuenlabrada en la final de la F4 de ascenso a la ACB (92-97). Sin embargo, aún le esperaba la fase más dura y complicada para la entidad sevillana: la 'lucha' en los despachos. Para poder competir en la mejor liga nacional del Viejo Continente debe saldar todas la deudas que tiene con los organismos o personas vinculadas a la competición, además de tener 2'5 millones de euros de presupuesto mínimo y los 500.000 euros de canon que debe abonar. La fecha límite es hoy, 15 de julio, a las 23.59 horas.

El Betis Baloncesto apura sus opciones de regresar de manera oficial a la ACB. Cuando se empezaba a dar por hecho que no sería capaz y que el Covirán Granada sería uno de los 18 equipos de la Liga Endesa 2025-26, la maquinaria se activó al cien por cien en los últimos días. El pasado 3 de julio, el presidente Pedro Fernández lanzó un breve comunicado en sus redes sociales en el que aseguraba que "no debería haber ningún problema si están todos los documentos y formalismos complimentados, no existe ningún indicio que indique que no". Sin embargo, alrededor todo eran dudas. Las deudas con Hacienda, los jugadores y las instituciones locales eran el principal impedimento.

Trabajando a contracorriente

Hoy, a primera hora de la tarde, 'Encestando' ha informado que el club está trabajando para liquidar la deuda. Ayer, pagaron la de Hacienda y están en ello con la de los jugadores. Todo ello, gracias a un patrocinador que se desconoce cuál es y a la aportación de las instituciones. Además, ha informado que el Betis cree tener presupuesto mínimo y poder pagar la parte del canon de este año, aunque el agujero previo en las cuentas es su gran obstáculo. Si consigue entregar toda la documentación correctamente, la Asamblea General de la ACB determinará si todo el papeleo es válido o no.

El Covirán Granada, atento y preparado

La otra parte interesada en esta encrucijada es el Covirán Granada. La entidad nazarí, que no logró mantener la categoría y sufrió el consecuente descenso a Primera FEB, está más que preparada y con toda la documentación lista para frontar el regreso a la élite del baloncesto español, en caso que el Betis no cumpliese con todos los requerimientos.

El club andaluz, inscrito en la segunda categoría de nuestro baloncesto, ya tiene nuevo entrenador y las primeras caras nuevas para la temporada 2025-26 (Olumuyiwa, Kljajic y Durán), pero también tienen en cuenta la carpeta del proyecto Liga Endesa. La decisión no se debe postergar más en el tiempo y la Asamblea General de la ACB será quién dictará sentencia.