El Baxi Manresa sigue reforzando su juego interior: llega Jordan Caroline

Caroline, con experiencia en los Lakers, llega desde Australia y firma por lo que resta de temporada De 26 años, en Australia ha promediado 6,1 puntos, 6,6 rebotes y una asistencia por encuentro en nueve choques jugados

El Baxi Manresa ha anunciado la llegada de una nueva pieza para reforzar su juego interior, la del ala-pívot estadounidense Jordan Caroline, que ha firmado un contrato con el conjunto catalán para lo que resta de temporada y se incorporará a los entrenamientos en los próximos días.

Tras anunciarse la salida del pívot Marcus Lee y que el ala-pívot Jake Layman, que ya estaba fichado, no superó la revisión médica por una hernia discal, el Baxi Manresa optó por cambiar la planificación. Y ahora, Caroline, de 26 años, llega al Nou Congost para convertirse en uno de los referentes bajo los tableros.

En la actual temporada, el nuevo fichaje de los manresanos estaba jugando en la Liga Australiana donde, tras nueve partidos, ha promediado 6,1 puntos, 6,6 rebotes y una asistencia por encuentro.

Además, la temporada pasada jugó la Eurocopa con el Trento italiano firmando 12,2 puntos, 6,4 rebotes y 0,9 asistencias por encuentro.

En el club del Bages lo definen como "un jugador contundente capaz de aprovechar distintos aspectos del juego: jugar en el poste bajo, lucha por el rebote y agresividad para recuperar la bola".

Jordan Caroline se convierte de esta manera en el tercer refuerzo del equipo de Pedro Martínez en menos de una semana, tras las llegadas del pívot Mathias Tass y el retorno del base Frankie Ferrari.

El club espera anunciar la llegada de un pívot en los próximos días para cerrar la reconfiguración de la plantilla, con el objetivo de salir lo antes posible de los puestos de descenso de la Liga Endesa.

🔋 𝐌𝐎𝐑𝐄 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘! 𝐌𝐄𝐒 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐈𝐀!

🔏 El BAXI #Manresa fitxa l'ala-pivot Jordan Caroline fins a final de temporada

🇺🇸 USA📏 1,98 🛬 @MelbUnited



🙌🏻 Welcome!

🇪🇺 Back in Europe! We want to see your show in @ACBCOM & @BasketballCL! #SweetCaroline #SOMHIManresa