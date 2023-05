Barça - Valencia Basket, partido de la Liga ACB, en directo y online hoy

El Barça encandila por momentos y sufre en exceso en otros. El problema es que no hay una lógica y se pasa del Ying al Yang en cuestión de segundos. Nos tomamos unos minutitos de descanso.

21:43

Parcial de 0-6. Barça - Valencia Basket (35-31)

Otra vez el Barça mandaba por 10 y ha recibido un parcial de 0-6. Se enfada Saras. No hay manera de ser consistentes. Por nueve se ganaba al Madrid a un minuto del descanso en las 'semis' de la Euroliga y pasó lo de tantas veces. No hay manera. Uno ya no sabe qué pensar. Voces y más voces, pero esto es un clásico ya.