El adiós de Pau Ribas

"¿Tenéis tiempo?" Así empezó a responder el entrenador del Joventut, Dani Miret, cuando se le preguntó por la figura de Pau Ribas. 20 años en la élite dan para mucho, más con la formación verdinegra que tuvo el escolta y el postpartido ante el Tenerife fue una prueba más de lo mucho que significa el capitán de la Penya para su equipo, su afición, su club y también su ciudad.

Por ello, en el último encuentro de la temporada regular, ante el Casademont Zaragoza, el Olímpic de Badalona estuvo a rebosar con toda una población que quería despedirse de uno de los suyos. Y por eso mismo también, pese a quedar eliminados del Play-off por el título de la Liga Endesa este miércoles, muchos aficionados del Joventut Badalona se quisieron quedar en las graderías un rato más, para poder dar un último adiós a Pau Ribas, que dio en solitario una vuelta de honor despidiéndose uno por uno de todos los verdinegros restantes.

Baloncesto y Badalona de la mano

"Es una persona de baloncesto 24 horas" explicaba Miret, el último entrenador de Ribas com profesional, pero también un amigo con quién el escolta catalán ha crecido. Un jugador sí, pero sobre todo un aficionado verdinegro desde que nació y desde que entró en el Joventut con cuatro años: "Es muy importante para la Penya tener una persona que le interese tanto la idiosincrasia del club, que cuidara de verdad la base y le vieras algún sábado en un partido".

"Es muy de la Penya y es muy de Badalona, además de un loco del baloncesto que ha hecho un carrerón" fueron algunos de los elogios que le dedicó Miret en los casi cinco minutos de reloj que estuvo respondiendo únicamente sobre Pau Ribas. Unos elogios que no se cerraron solamente a la persona, sino que también al comportamiento del jugador y del competidor que el escolta de Badalona lleva dentro y que lo han hecho importante en todas las camisetas que se ha enfundado.

"Pau se hizo un especialista defensivo y ganó un Mundial con la selección española, defendiendo a los mejores del mundo. Al lado de los Gasol y compañía, pero siendo él especialista en un rol que nadie quiere hacer. Pero él lo hizo para ganar". Unas palabras de Dani Miret que se explican fácilmente mirando los resultados, ya que Ribas ha ganado mínimo un título en todos los equipos en los que ha estado, algo que su técnico definió a la perfección: "Jugadores hay muchos, pero jugadores que hagan ganar a su equipo no hay tantos".

La emoción del protagonista

"Mi último partido era con un trofeo o con una derrota y ha sido bonito, aquí en Badalona" fueron las palabras de Pau Ribas una vez terminado el encuentro. Pese a que el competidor nato en él se mostró molesto por no poder alargar la serie, tras 20 años de exitosa carrera los sentimientos que predominaron fueron los de alegría: "Estoy agradecido y me lo he pasado muy bien. Empecé con cuatro años, esto me encanta y ser jugador profesional del equipo que eres aficionado y de la ciudad que eres tiene un valor incalculable".

Un Ribas que afirmó que así quería acabar y que se mostró muy satisfecho con su final, aunque en declaraciones a pie de pista, a Movistar+, mostró mucha emoción pensando en toda la gente que le ha ayudado en su trayectoria: "Mucha gente, me he cruzado con mucha gente. Me quedo con el camino, en 20 años como profesional he hecho muchos amigos. La familia siempre ha estado ahí, pero me llevo amigos para toda la vida”.

Precisamente, uno de esos amigos es Ricky Rubio, presente en el Olímpic este miércoles. Un Ricky que no pudo estar en el homenaje al escolta contra el Zaragoza, pero que no se quiso perder por nada el encuentro ante Tenerife. Una muestra de lo mucho que significa para Pau Ribas: "Es una persona importante en mi carrera y a mí me ayudó a subir el nivel. Si él no hubiera aparecido, esta carrera que he disfrutado tanto no hubiera sido de tan alto nivel. Siempre le he agradecido habérmelo cruzado, nos hemos ayudado mutuamente y estoy contento que haya podido estar aquí"