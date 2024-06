El primer anillo de campeón de la NBA de Pau Gasol

La gesta de la leyenda de Pau Gasol en la NBA vivió uno de sus momentos más importantes en el playoff por el título de la temporada 2008-2009. Tras caer en las finales en la temporada previa ante los Boston Celtics, Los Angeles Lakers regresaron a la lucha por el anillo al año siguiente, pero en aquella ocasión, el contrincante era otro.

Tras superar a los Utah Jazz en primera ronda, a los Houston Rockets en semifinales, y a los Denver Nuggets en la final de la Conferencia Oeste, los Lakers, dirigidos por Phil Jackson, y que contaban en su plantilla, junto a Pau Gasol, con nombres de la talla de Kobe Bryant, Lamar Odom o Derek Fisher, se citaron en la gran final contra Orlando Magic.

Los de Florida, con un inconmensurable Dwight Howard, llegaron a la eliminatoria por el título tras haberse 'cargado' a Philadelphia, a los vigentes campeones Celtics, y a los Cleveland Cavaliers de LeBron James en la final del 'Este'.

En la lucha por el anillo, la eliminatoria no tuvo color, y los Lakers se impusieron por un contundente 4-1. Los de púrpura y oro no fallaron en los dos primeros partidos disputados en el Staples Center (100-75 y 101-96). Orlando reaccionó en el tercero (108-104) para colocar el 2-1, pero el tercer punto para los Lakers (91-99) pareció ser definitivo. Los californianos no estiraron más la serie y se llevaron el quinto y el título (86-99).

El 'MVP' de aquellas finales se lo llevó Kobe Bryant, pero Pau Gasol fue fundamental en aquel éxito: el de Sant Boi promedió 18,6 puntos en las finales, y fue un verdadero dolor de cabeza para los interiores de los Magic.

Un primer anillo para Gasol, que se duplicaría a la siguiente temporada, tras tomarse la venganza ante los Boston Celtics, a los que derrotaron en el séptimo partido de las finales por un agónico 83-79.

Aquellas victorias sirvieron para culminar una trayectoria que situó a Pau Gasol entre los más grandes de todos los tiempos de unos Lakers que le colgaron la camiseta el 8 de marzo de 2023.