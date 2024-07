MesaOlímpica: objetivo en París, superar el récord de medallas

El 3 de noviembre de 1979, un grupo de ‘locos’ encabezado por Josep Maria Casanovas arrancó el proyecto de SPORT, que en 2024 cumple 45 años de información y espíritu crítico con especial atención al Barça. Con motivo de esa efeméride, SPORT irá realizando y apadrinando múltiples iniciativas como la charla que abrió la veda en sus instalaciones.

Moderados por el periodista Javier Giraldo (responsable de fútbol y polideportivo en SPORT), debatieron Alejandro Blanco (presidente del Comité Olímpico Español), Chuso García Bragado (ocho Juegos, récord del atletismo), Mati Ortiz (plata en los Juegos de Londres 2012 con las ‘Guerreras del Agua’) y Aleix Heredia (olímpico en Tokio 2020 en pentatlón moderno).

Alejandro Blanco, presidente del COE, junto a Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica y Joan Vehils, director de SPORT / Valentí Enrich

Recuerdos olímpicos

Alejandro Blanco se remonta 74 años atrás con aroma al gran judoka que fue. “Tuve dos referentes en aquella España en blanco y negro. Anton Geesink, el primer campeón olímpico de judo en Tokio 1960; fue una conmoción mundial que un neerlandés ganase allí a los japoneses, la cuna del judo. Y siempre me ha acompañado el salto de Bob Beamon en México’68 (8,90 m). Me pareció un extraterrestre que estaba en el aire y no bajaba nunca”, explicó.

Con ocho Juegos y 14 Mundiales, Chuso señala: “Mi primer recuerdo es de Montreal 1976, que íbamos a casa de la vecina porque tenía una tele en color. Vimos la inauguración de los Juegos. En Barcelona llegué tarde y me fui en taxi al CAR de Sant Cugat, así que pasé muy cerquita de Montjuïc. Vi los fuegos de la inauguración desde el taxi. Yo me quedo con Barcelona por su importancia para la historia de España”.

Las historias de los benjamines son curiosas. “En Barcelona 92 tenía dos añitos. Mis padres me compraron un globo de Cobi (la mascota), se me escapó y lloré mucho. Cuando conseguí la plata en Londres, me dijeron que recuperé aquel globo”, dijo Ortiz. “En Barcelona’92 tenía seis meses. Mi primer recuerdo es Cobi y las mascotas de peluche. Recuerdo ver los Juegos de Sídney 2000 y decir que algún día estaría yo allí”, recalca Heredia.

Blanco recuerda que en su etapa al frente del judo español, “igualé el presupuesto masculino y femenino, y las mujeres son la bomba si se apuesta por ellas”. “En la RFEA si la atleta se queda embarazada, se la sigue ayudando. Lo estamos viendo con Ana Peleteiro”, apunta Chuso. “El talento no tiene género y hay que apoyarlo al máximo”, enfatizó Heredia.

Chuso García Bragado y Aleix Heredia, presentes en el acto / Valentí Enrich

Medallas en París

¿Batirá España su récord de 22 medallas? “Es la primera vez que digo un pronóstico. Tenemos que igualar o superar el récord de Barcelona. En la segunda mitad de este ciclo hemos tenido los mejores resultados y será la expedición más numerosa desde Barcelona. Se ve ilusión, los escuchas decir que están seguros de que pueden ganar. Oye, ¿y por qué no más de 22?”, comentó Blanco.

“Desde 2000 España ha estado entre 15 y 20 medallas salvo en Sidney. Es un milagro con los recursos que hay. En el pasado Mundial de Atletismo se repitió lo Stuttgart 93, que fui campeón yo. Hay opciones reales de un gran resultado. No es descabellado llegar a 20 y si se rompe ese techo, sería buenísimo para el deporte español”, explica García Bragado.

“Cada cuatro años te lo juegas todo en una hora, en segundos. España va con una delegación muy fuerte. Se pueden superar las medallas de Barcelona’92”, indicó Ortiz. “Nos hemos vuelto deportistas sin complejos. Llegamos con hambre. Es multifactorial, pero creo que podemos superar las 22 medallas,“ señala Heredia.

Blanco insistió en que no somos capaces “de dimensionar lo que pasó en 1992. Se trajo a los mejores entrenadores, se aprendió a planificar y se pusieron todos los medios. El deporte español recibió el mismo dinero en 1986 que para Río. Barcelona cambió España y la mentalidad española. Desde ahí, excepto en Sidney nunca bajamos de 17 medallas y en Londres tuvimos 20. En París tenemos que sacar las 22 de Barcelona. En el cociente resultados-inversión pública somos los primeros de largo.”

Mati Ortiz y Alejandro Blanco, Presidente del COE / Valentí Enrich

Deporte y trabajo

Momento para hablar sobre deporte y mercado laboral. “Más del 55% de los que van a París tiene carrera o master. A mí me preocupa que se formen mientras están en activo. La empresa quiere deportistas formados. A veces un profesor te dice que el examen es el día 24 a las tres y si no, suspendido. Hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos un Programa con la UCAM con 500 deportistas. No importa si acaban en cuatro años o en cinco”, enfatiza el presidente del COE.

“Los italianos se hincharon en el Europeo de Atletismo. La mayoría está en cuerpos de seguridad y ves allí a la Fiamme Galle y a los Carabinieri. Eso da seguridad, cosa que aquí muchos veces no se da y por eso se duda si seguir. Hemos mejorado muchísimo. Se está regularizado la ayuda de la seguridad social, pero queda saber qué hace el deportista cuando se retira. Esa incertidumbre es muy mala”, explica Chuso.

“En el waterpolo vives al día. No da para ahorrar. En la selección recibes las Becas ADO y cada vez hay más clubs que van apostando. Estudiar quita tiempo y es importantísimo que el deportista tenga un apoyo. Una de las cualidades que tenemos es la eficiencia”, apunta Mati Ortiz. “La mayoría estudia y hace deporte, pero las Universidades tienen que darnos facilidades. Yo me he encontrado con la cara más amable y con la cara más amarga. Estamos muy agradecidos al CSD y al COE. Mi hermana es veterinaria y espero que brille en París”, dijo Aleix Heredia.

El 12 de agosto, a Blanco le gustaría leer en Sport: “Gran éxito del deporte español”. “Récord histórico de medallas”, indica García Bragado. “Oro del waterpolo femenino”, sueña Mati Ortiz. “Medalla de mi hermana Alicia y que sea la 23, algo histórico”, dijo Heredia.