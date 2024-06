Hoy se cumplen 25 años del homenaje a Casaus

SPORT, en su edición del 13 de junio de 1999, dedicó varias páginas al homenaje que se le tributó a Nicolau Casaus, vicepresidente del FC Barelona desde 1978. Las peñas barcelonistas fueron las impulsoras del reconocimiento al directivo azulgrana, que constó de dos jornadas.

Casaus reunió a más de 2.000 peñistas en el Palau Sant Jordi, un acto en el que se dio cita incluso el presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. También asistió el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, y representantes de clubs de Primera División como el Real Madrid, Betis, Oviedo, Athletic, Zaragoza, Atlético, Zaragoza, Celta, Valladolid...

Casaus, a quien acompañaron su esposa, hijos, nietos y otros familiares, recibió cientos de regalos, se emocionó cuando descubrió un busto que se ubicó en el Museu y fue posible gracias a la colaboración de las 1.300 peñas que tenía entonces la entidad. Emocionado, sin poder contener las lágrimas, al veterano vicepresidente le entusiasmó la obra del escultor Bonaventura Ansón, realizada en bronce. “Hoy ha hablado el auténtico Barcelona. Nunca lo olvidaré. Os quiero”, dijo.

Una de las página de la edición de SPORT del 13 de junio de 1999 / SPORT

Agregó que nunca tenía dificultad alguna en dirigirse al público y dirigir algunas palabras, pero "hoy no" porque "hoy habéis hablado vosotros, las peñas que han venido de todos los sitios, los socios del Barcelona que han querido estar en este acto".

El presidente Núñez destacó que “Nicolau es un hombre irrepetible, es el presidente de las peñas, el hombre más querido, un símbolo. En 1978 ya pensé que sería el mejor embajador del Barça en todo el mundo. Lleva 21 años y ha hecho unos 200 actos anuales. Saquen ustedes la cuenta...”.

Al día siguiente, con ocasión del Barça-Betis (4-1) de Liga, se llevó a cabo la segunda parte del homenaje. Casaus salió al campo, donde fue aclamado y Rivaldo, después de firmar el segundo gol, lo celebró mostrando una camiseta en la que, en lugar de su nombre, se leía el del veterano dirigente. “No, no... Decididamente, no me lo merezco. Los que se lo merecen son los 104.000 socios, no yo”, insistió un emocionado Casaus, que reconoció que “todo esto ha sido demasiado para un viejo como yo”.