Gamper 2005: la eclosión de Messi

La XL edición del trofeo Joan Gamper, celebrada el 24 de agosto de 2005 contra la Juventus, forma parte de la leyenda del torneo. Fue entonces cuando eclosionó un chaval de 18 años y dos meses llamado Lionel Andrés Messi. Su partido fue espectacular: destacó en actitud, atrevimiento, frescura… Irrumpió un talento que no se veía desde hacía tiempo. Mostró por primera vez su inagotable catálogo de recursos y se ganó al público del Camp Nou.

¿Qué hizo Messi en el Gamper de 2005? Desde el primer momento y hasta su sustitución, fue el protagonista. Apareció regularmente para dejar constancia de su clase. Y eso que fue cosido a faltas y sufrió todo tipo de brusquedades.

Los locutores de la televisión italiana (Rai) lo encumbraron: “Es un número de alta escuela”, “fantasía”, “talento absoluto"... En el minuto 67, desde la divisoria, lanzó en profundidad a Iniesta, quien desde dentro del área, no perdonó y estableció el empate a uno. Tres minutos después llegó el 2-1, obra de Van Bronckhorst, tras combinar con Deco. Messi no bajó el nivel y tuvo el tercero en un disparo al que le faltó rosca (77’). La Juve empató en el 78’ al transformar Trezeguet otro penalti.

En la rueda de prensa llegaron las históricas palabras de Capello, entrenador de la Juve: “No he visto un jugador con tanta calidad con la edad que tiene. Con personalidad, velocidad. Me encanta”. Tiempo después, el propio Capello aseguró que quiso ‘ficharlo’ tras verlo jugar los primeros 20 minutos: “Me acerqué a Rijkaard, que fue jugador mío en el Milan, y le dije: “Frank, puedes dejarlo un año cedido a la Juve… No era normal que un jugador de 18 años jugara ante 90.000 personas con esa personalidad y calidad”.