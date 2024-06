Tal día como hoy hace 42 años: ¡Maradona, fichado!

La edición de SPORT del 5 de junio de 1982 enorgulleció al barcelonismo. El mejor jugador del mundo, el argentino Diego Armando Maradona, abría el periódico mostrando la camiseta azulgrana. La firma del crack, largamente perseguido por el FC Barcelona, por fin era una realidad. SPORT dedicó 14 páginas al fichaje de Dieguito.

Maradona había irrumpido a escala internacional en el Mundial Juvenil de Japón en 1979, pero su fichaje no se concretó hasta 1982, después del Mundial de España. Argentina lo retuvo en el fútbol nacional hasta entonces.

La jornada del 4 de junio fue histórica. El Barça preparó el acto de la firma en la sala de juntas del club, que se quedó pequeña ante la gran afluencia de medios acreditados para inmortalizar el momento. Y es que el Barça había desembolsado la friolera de 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros aproximadamente) para contratar al fuera de serie argentino.

"Intentaré darle al Barcelona todos los títulos posibles"

Maradona, que entonces tenía 21 años, llegó el mismo día de la firma a Barcelona, siendo recibido en el aeropuerto por el vicepresidente Joan Gaspart. El jugador, tras la firma, aseguró estar "emocionado" por haber dado el paso a Europa de la mano del FC Barcelona y prometió que "intentaré darle al Barcelona todos los títulos posibles. No sé si muchos o pocos, pero pondré todo lo que llevo dentro para ganarlo todo".

La portada de SPORT del 5 de junio de 1982 / SPORT

Aseguró, cuando se le cuestionó por lo que había pagado el Barça por él, que "no sé si soy el jugador más caro o el más barato, pero no quiero hablar de dinero, de eso ya habla mi amigo Jorge (por Cyterszpiler, entonces representante del jugador). Yo no pongo precio, lo ponen los clubs. De lo contrario nadie podría comprarme porque me quiero demasiado".

Junto al astro argentino estuvo el presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, que no entró a valorar el desembolso económico efectuado por el club porque "un jugador no es caro o barato, sino rentable o no. Nosotros queremos que Maradona no esté los seis años aquí sino que acabe su vida deportiva como jugador en el Barcelona. Y que le demos aquí el gran homenaje que habrá merecido por su comportamiento".