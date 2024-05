Tal día como hoy de hace 11 años: Abidal se despide del Barça

El jueves 30 de mayo de 2013, hoy se cumplen 11 años, el lateral derecho del FC Barcelona, Éric Abidal, dijo adiós a la entidad azulgrana, a la que había llegado en el verano de 2007 procedente del Olympique de Lyon. Abidal mantuvo una emocional relación con la hinchada barcelonista por su compromiso sobre el terreno de juego y por superar un tumor en el hígado.

En una rueda de prensa para el recuerdo, Abidal no pudo contener las lágrimas y reconoció que le hubiera gustado "seguir jugando aquí, pero el Barça lo ve diferente y tengo que respetar su decisión". De todas formas, no cerró las puertas a un futuro regreso: "Me voy, pero seguramente volveré". Y así fue. En 2018 volvió al club como director deportivo, ocupando la posición de Robert Fernández, un cargo que ocupó hasta el año 2021.

Abidal dijo adiós al Barça después de seis temporadas en las que defendió la camiseta del primer equipo en 193 partidos (anotó dos goles) y cosechó 16 títulos, entre ellos dos Champions (2009 y 2011), cuatro Ligas (2009, 2010, 2011 y 2013) y dos Copas (2009 y 2012).

Abidal se despidió de la afición sobre el césped del Camp Nou / Josep Maria Arolas

Uno de los episodios más emotivos de Abidal en el Barça tuvo lugar en la final de la Champions de 2011, el 28 de mayo, cuando levantó el trofeo en el palco de Wembley. El capitán, Carles Puyol, le cedió el brazalete en el momento cumbre en un enorme gesto de generosidad después de que el francés hubiera dejado atrás en tiempo récord un tumor en el hígado.

Tras dejar la disciplina del FC Barcelona fichó por el Mónaco (temporada 2013-14) y colgó las botas en el Olympiacos, anunciando su retirada el 19 de diciembre de 2014. Con la selección de su país jugó 67 partidos entre 2004 y 2013, participando en los Mundiales de 2006 y 2010 y en la Eurocopa de 2008.