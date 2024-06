El día que Bruguera reinó en París

El tenis español llevaba más de 20 años sin ver a uno de los suyos levantar un título. Desde 1972, cuando Andrés Gimeno consiguió vencer al local Patrick Proisy, el país disfrutaba de las finales de Roland Garros con cierto escepticismo. Hasta que llegó un joven barcelonés de 22 años, nacido el año anterior a la victoria de Gimeno, para cambiar la historia. Este joven era Sergi Bruguera.

Sergi demostró a todo el mundo, y principalmente a los tenistas españoles, que ganar a Pete Sampras y Jim Courier no era imposible. De hecho, venció a los dos en un mismo torneo para volver a poner a España en la élite del tenis. Cuando a Courier se le fue larga la volea, no era consciente de que iba a ir acompañada del final de la hegemonía estadounidense en la tierra batida de París.

En una final a cinco sets, 6-4, 2-6, 6-2, 3-6 y 6-3 final, Bruguera se tiró al suelo y se llevó las manos a la cara. Una 'tradición' que ha llegado hasta nuestros días, hasta Carlos Alcaraz derrotando al favorito en Wimbledon. Su padre y entrenador, Lluís Bruguera, no se lo creía: su hijo acababa de ganar al número dos del mundo y campeón en las últimas dos ediciones. En aquel momento, Sergi era el último jugador dentro del 'top ten'.

En los últimos años, ningún español había pasado de cuartos en Roland Garros. Desde la primera victoria de Bruguera, porque el año siguiente llegaría otra, la historia cambió por completo. Un tenista español ha alzado 19 de las 31 veces el título de Roland Garros desde 1993. Desde Bruguera a Nadal, pasando por Carlos Moyá, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero.

El partido no fue nada fácil. Y es que, a pesar de que el español lideraba dos sets a uno, Courier sacó su vena más agresiva para forzar y ponerse con break arriba en la manga decisiva. Sergi supo parar el ritmo del estadounidense a tiempo y dar la vuelta a un partido que parecía imposible, ganando hasta cinco juegos consecutivos.

Bruguera se olvidó... de todo

Aquella final se consideró una de las más especiales y espectaculares de la historia. La emoción fue tan grande que a Bruguera se le olvidó cobrar su premio. "No fui a buscar el premio. A la mañana siguiente me dijeron: 'Tienes que pasar por Roland Garros para recoger el premio'. Vas allí a secretaría, lo tienen preparado y lo firmas. Se me olvidó. Estaba tan contento en la celebración por lo que habíamos conseguido que se me olvidó cobrar, pero es que eso no era lo importante", recordaba el dos veces ganador del Grand Slam parisino.

Sampras y Courier lideraban una generación estadounidense que parecía invencible. El tenis tiene esa magia de cambiar absolutamente todo de un momento a otro. Y ese todo cambió con el partido de Bruguera. Desde entonces, Estados Unidos solo ha podido levantar una vez más el título de Roland Garros, de las manos de André Agassi en 1999. Durante este siglo, el himno 'americano' no ha sonado ni una sola vez. Y el himno español se ha convertido en el himno de Roland Garros.