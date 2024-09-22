24 horas de Montjuic, un icono del motociclismo

En 1955 la Peña Motorista Barcelona llevó a cabo su idea de crear una carrera de resistencia por las calles de la ciudad. El escenario elegido fue la mítica montaña de Montjuïc que se convirtió así en todo un icono de la velocidad y el motor.

El 3 de julio de 1955 se hacía así realidad la idea de Francesc Xavier Bultó, propietario de las míticas Bultaco y Montesa, que inspirado por las 24 horas de Le Mans, propuso al presidente de la Peña reproducir esa competición en Barcelona y con motocicletas. Conocida como las 24 Horas Internacionales de Montjuïc o 24 Horas Motociclistas de Montjuïc la carrera fue creciendo año tras año en prestigio hasta convertise en 1960 en una cita puntuable de la Copa FIM de resistencia. Unos años después, en 1976 pasó a formar parte del Campeonato de Europa de Resistencia, y en 1980 ya pasó a ser una prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM.

Pese a convertirse en todo un icono del motociclismo, el trazado urbano de la 'Montaña Mágica' fue quedándose obsoleto y la seguridad empezó a convertirse en un problema. Un plante de los pilotos franceses acabó con la prueba fuera del Mundial en 1983 por decisión de la FIM.

Cartel promocional de las 24 horas de Montjuïc / Bultaco

La aventura que iniciara la Peña Motorista Barcelona varias décadas antes tuvo su punto final definitivo en 1986, tras un terrible accidente que marcó para siempre el evento. Mingo Parés, barcelonés de 28 años, perdió la vida en la curva de La Pérgola tras sufrir un enganchón con la moto de Antonio Boronat. Benjamín Grau, Joan Garriga y Carlos Cardús con una Ducati 850, fueron los últimos ganadores de la mítica prueba.

Pero el espíritu de esa tradicional cita se mantuvo presente y en 1995 se rescató bajo otra denominación, y ya con el Circuit de Barcelona-Catalunya como escenario.